Відбувся подряпинами: водій дивом не постраждав у карколомній аварії. ФОТО

На Тернопільщині трапилася ДТП з перекиданням: на щастя, ніхто не постраждав.

Повідомлення про автопригоду в с. Ягільниця Чортківського району надійшло патрульним 28 червня близько 8:20 год.

Прибувши на місце події, інспектори з’ясували, що 31-річний водій Volkswagen, керуючи транспортним засобом, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого здійснив наїзд на електроопору та відбулося перекидання транспортного засобу.

На щастя в ДТП ніхто не постраждав, транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Сам водій, за інформацією медиків швидкої, відбувся подряпинами передпліччя.

На водія патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) КУпАП та за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.