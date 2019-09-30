Начальник відділу охорони здоров’я Тернопільської міськради Ростислав Левчук переміг у конкурсі на посаду головного лікаря другої міської лікарні.

Ця посада стала вакантною після того, як попередній керівник Віктор Кміта пішов у відставку.

Змагатися з Левчуком не наважився жоден лікар. Відтак, конкурсній комісії довелося обирати з одного претендента.

Левчук – добре відомий у лікарських та політичних колах. Після Революції гідності претендував на посаду заступника голови ОДА за квотою “Удару”. Однак згодом був відкликаний з кандидатів через репутаційні проблеми. Очолюв міську охорону здоров’я з 2011 року. Однак перехід на посаду в лікарні – це підвищення. На адміністративній посаді був обмежений у ресурсах та можливостях. В лікарні – фактичний господар та розпорядник величезного ресурсу. До того ж друга лікарня – базова для функціонування Тернопільського госпітального округу, куди, окрім Тернополя, входять прилеглі райони.