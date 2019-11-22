8 грудня у Тернополі вчетверте пройде Всеукраїнський фестиваль трансформаційних та психологічних ігор, який збере відомих ігротехників зі всієї України.

Фестиваль психологічний ігор – це приємний та екологічний шлях трансформації і конструктивних власних рішень у особистому та професійному житті. Максимальна практична користь для кожного учасника є основною метою цього заходу.

Фестиваль працюватиме в декількох локаціях, щоб учасники змогли максимально корисно опрацювати власні запити, а саме:

«Саморозвиток»; «Покращення взаємодії»; «Жіноцтво»; «Бізнес-напрямок»; «Психосоматика та здоров’я».

Кожна гра триватиме 2,5 години, та одночасно проводимуться 6-9 настільних тренінгово-трансформаційних, психологічних ігор. Усі учасники зможуть самостійно обрати саме ту гру, яка їм до вподоби.

Для участі в заході необхідно попередньо зареєструватися за посиланням.

Організатори фестивалю запрошують усіх, кому цікавий світ ігропрактики, усіх тих, хто відкрив даний напрямок для себе та має особисті результати, а також тих, хто лише бажає познайомитися з таємничим та прекрасним світом трансформаційно-психологічних ігор.