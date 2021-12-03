Від суботи, 4 грудня, у Тернополі призупиняється дія додаткових обмежень щодо перевезення пасажирів пенсійного віку у міському громадському транспорті.

Зокрема, з 4 грудня перевезення пенсіонерів за віком у громадському транспорті Тернополя здійснюватиметься безоплатно та без обмежень у часі і кількості.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні міського оперативного штабу для боротьби з коронавірусом.

Це означає, що безкоштовний проїзд для пенсіонерів за віком за наявності електронних квитків «Соціальна карта тернополянина» категорії «Пільгова» у тролейбусах та автобусах м. Тернополя буде доступний не з 10:00 год. до 16:00 год. та з 20:00 год. до 23:00 год., як це діяло раніше, а впродовж усього дня.

Додатково наголошуємо, що відповідно до рішення міського оперативного штабу, прийнятого згідно із внесеними змінами до Постанови №1236, з 6 грудня перевезення пасажирів громадським транспортом загального користування Тернопільської міської територіальної громади здійснюватиметься в кількості сидячих місць та 50% місць для стояння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб.

Нагадуємо пасажирам також щодо обов’язкового носіння захисних масок під час проїзду у громадському транспорті Тернопільської міської територіальної громади.