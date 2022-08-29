Від завтра на одній з найбільших вулиць Тернополя буде ускладнений рух транспорту

З 30 серпня у Тернополі на вул. Андрея Шептицького буде ускладнено рух транспорту.

Цими днями у Тернополі працівники підрядної організації продовжують виконувати активні поточні ремонти дорожнього покриття.

Так, з 30 серпня у зв’язку із ремонтними роботами на вул. Андрея Шептицького, на ділянці дороги від моста через р. Серет у напрямку до вул. Степана Будного, буде ускладнено рух транспортних засобів.

На вказаному об’єкті проводитиметься фрезерування асфальтобетонного покриття та влаштування бордюрів.

За сприятливих погодних умов, з 31 серпня по 2 вересня працівниками підрядної організації заплановано виконати роботи з асфальтування зазначеної проїжджої частини вулиці.

“Просимо водіїв бути уважними й завчасно обирати маршрути руху”, – звертаються у міській раді.