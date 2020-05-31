«Укрзалізниця» з 1 червня відновлює рух приміських електричок в 10 областях, які прийняли рішення про послаблення карантину.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Іван Юрик, передає Zaxid.net.

«”Укрзалізниця” з 1 червня розпочне перший етап відновлення курсування приміських поїздів. Ми соціально відповідальна компанія і розуміємо важливість відновлення приміського сполучення», – повідомив Іван Юрик.

УЗ отримала рішення про послаблення карантину з 1 червня з 10 областей, де відповідно відновлять рух електричок.

На сьогодні УЗ отримала дозвіл на запуск 214 електричок у 10 областях: Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій.

Юрик додав, що перелік приміських поїздів, які відновлять рух з 1 червня, найближчим часом з’явиться на офіційних сайтах регіональних філій.

Нагадаємо також, що «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на низку поїздів по Україні.

Квитки на ці потяги можна придбати як онлайн, так і у касах, які відновили роботу з 27 травня. Курсувати потяги почнуть з 1 червня.