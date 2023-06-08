Колеги по сцені називали його українським Паваротті. Від його голосу завмирала душа і щеміло серце.

Вчора на Тернопільщині назавжди попрощалися з Павлом Ванжулою із Прошови. Звістка про смерть Павла сколихнула не тільки наш край, а й увесь світ. Голос цього хлопця звучав не на одній сцені за кордоном.

“Активіст, талановитий, щирий та справжній українець. Один із перших та кращих членів добровольчого формування нашої територіальної громади.

У нашій памʼяті Павло назавжди залишиться добрим, позитивним та життєрадісним хлопцем.

Щирі співчуття батьку Леоніду, матері Галині та усій великій родині. Розділяємо Ваш біль непоправної втрати”, – написав у соцмережі голова Великогаївської громади Олег Кохман.

Вічна памʼять…