У Гусятинську громаду на Тернопільщині прийшла трагічна звістка. Від важких поранень, отриманих у бою, у лікувальному закладі помер військовослужбовець Віталій Гринчук.

Герой народився 1984 року в смт. Гусятин. З 2014 року став до лав Збройних сил України та пішов захищати її суверенітет.

У Захисника залишились батьки, дружина та двоє діточок…

“Віталій став Героєм, який віддав своє життя за волю і незалежність України. Він є прикладом того, як потрібно любити свою державу.

Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовану родину військовослужбовця.

Гусятинська громада щиро поділяє ваше горе й схиляє голову у глибокій скорботі.

Співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам’ять і вічна слава Герою!

Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні на сторінці Гусятинської громади.

Про зустріч тіла бійця повідомимо додатково.