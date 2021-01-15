Сімейний лікар Олег Олексієвець з смт. Великі Бірки Тернопільського району помер від ускладнень COVID-19. Чоловік понад два тижні боровся з недугою.

«Сьогодні не впоравшись із важкою недугою пішов у вічність Олег Адамович Олексієвець. Висловлюю щирі слова співчуття дружині Соломії, дітям та усій родині з приводу тяжкої втрати найріднішої людини – смерті чоловіка, батька та справді хорошої людини. У цей скорботний час щиро співчуваю Вам та Вашим рідним. Важко знайти слова втіхи коли стається непоправне – смерть рідної людини. Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство Небесне», – повідомила жителька смт. Великі Бірки Оксана Підборочинська-Семенів.

Додамо, протягом доби на Тернопільщині зареєстрували 5 летальних випадків від COVID-19. У Теребовлянському районі померла 86-річна жінка, у Збаражі – 38-річна жінка, у Тернополі – двоє чоловіків 54 і 91 років, у Кременецькому районі – 64 річний чоловік. Загальна кількість смертей від коронавірусу в області сягнула півтисячі.