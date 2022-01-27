Дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком трапилася в обласному центрі 27 січня близько 7:30.
На вулиці Микулинецькій водій автомобіля Ford Fiesta допустив наїзд на пішохода.
За попередньою інформацією, жінка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. В результаті удару тернополянку відкинуло на іншу смугу руху, де вона потрапила ще й під колеса Fiat Doblo.
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Травми жінки виявилися несумісними із життям. Вона померла ще до приїзду лікарів. Загиблій було 56 років.
У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч.2 ст.286 ККУ.
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