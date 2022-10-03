Від удару дитина відлетіла на кілька метрів: моторошне ДТП у Тернополі. ВІДЕО

У Тернополі на вулиці Тарнавського сталася моторошна ДТП – водій на швидкості збив дідуся з дитиною. Сталося це на пішохідному переході в суботу.

Від удару дитина відлетіла на декілька метрів по дорозі, повідомляє Терміново.

Батько постраждалої дитини Михайло Кучмій у розмові з журналістами “Терміново” повідомив, що внаслідок ДТП травми отримав його батько та 3-річний син. Хлопчик перебуває у лікарні, він отримав травми, зокрема, забій голови. Завтра йому проводитимуть додаткові обстеження. Дідусь також звертався за медичною допомогою.

За попередньою інформацією, водій намагався покинути місце скоєння ДТП, та його упіймали небайдужі перехожі.

Як повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України у Тернопільській області за кермом авто був 22-річний мешканець Озерної, колишнього Зборівського району. У водія взяли кров на виявлення алкоголю. Ведеться слідство.