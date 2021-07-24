ДТП трапилася 23 липня близько 22:30 години на вулиці Коновальця, 11 у Тернополі.
Як повідомили журналістам “Файного міста” очевидці аварії, водій на швидкості врізався в дерево. Удар був настільки сильним, що береза зламалася та впала на дорогу.
На момент автопригоди у салоні авто, окрім водія, перебували ще троє пасажирів – дві жінки та дитина.
За словами свідків, допомога знадобилася молодій жінці. Її госпіталізували.
На місці події працювали патрульні. Рух транспорту був ускладнений.
Станом на ранок 24 липня дерево з проїжджої частини дороги вже прибрали. Рух транспорту вільний.
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