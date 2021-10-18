17 жовтня в обідню пору на масиві “Дружба” зіткнулися два автомобілі, їх внаслідок удару “винесло” на пішохідну зону і тротуар.

Завдяки щасливому збігу обставин в момент ДТП у тому місці не було нікого із пішоходів.

Про подію у редакцію сайту Тернополя 0352.ua повідомили тернополяни та надіслали відео з місця аварії, на якому видно, що на вулиці Карпенка в Тернополі два пошкоджені автомобілі вилетіли за межі проїжджої частини та зупинилися на пішохідній зоні та газоні. На щастя, сильних ушкоджень учасники пригоди не зазнали.

Причини та обставини ДТП встановить поліція.