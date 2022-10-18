Від сьогодні вулицю Крушельницької частково перекрили для транспорту: схема руху

Від 18-го жовтня до 18-го листопада, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, змінюється організація дорожнього руху на вулиці Соломії Крушельницької.

Зокрема, рух транспорту дозволятиметься лише однією частиною дороги: на відрізку від перехрестя з вулицею Юліана Опільського до перехрестя з вулицею Білецькою, де буде організовано двосторонній рух.

Тролейбуси курсуватимуть через вулицю Богдана Хмельницького, а маршрутні транспортні засоби — на рівні з іншими автомобілями.

На визначеному відрізку дороги буде частково демонтовано дорожні знаки, встановлено нові тимчасові дорожні знаки та нанесена тимчасова розмітка.

Слідкуйте за зміною в дорожній обстановці та плануйте свої поїздки з урахуванням цієї інформації!