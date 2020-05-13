Два тернопільські ринки частково відновлять роботу з 13 травня.

У зв’язку із цим на в’їзді на територію ринків діятимуть блок-пости. Також працюватиме спеціальна робоча група, яка консультуватиме підприємців щодо здійснення діяльності в умовах карантину. Про це йшлося під час чергового засідання міського оперативного штабу 12 травня.

– 13 травня відновлюють роботу два міські ринки: ТзОВ Тернопільський міський ринок ЛТД або «Центральний», що на вулиці Живова та ТзОВ Віп-Маркет або «Овочевий», що на вулиці Шептицького, – повідомив Іван Гавришків, начальник Тернопільського міського управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. – Працюватимуть вони частково. Так на Центральному ринку відкриється м’ясний відділ, а на другому поверсі – працюватимуть відділи з ковбасними виробами. На цьому ж ринку працюватимуть відділи з продажу насіння. Керівництво ТзОВ Прайм Вест або ринку «Оріон» прийняло рішення поки що не відновлювати роботу через те, що у них мала кількість продуктових точок, а більше промислових, тому доцільності відкриватися вони не бачать. Директорів ринків попереджено, що вони несуть відповідальність за дотримання карантинних вимог.

На засіданні оперативного штабу також прийняли рішення створити робочу групу, до якої увійдуть працівники відділу торгівлі міськради, міського управління Держпродспоживслужби, муніципальної інспекції, поліції. Ця група буде проводити періодичний, профілактичний обхід закладів торгівлі і на даватиме роз’яснення і консультації щодо того, яких правил вони мають дотримуватися. Якщо ж після роз’яснення підприємці не будуть дотримуватися протиепідемічних заходів, то з ними вже працюватимуть правоохоронці.

Ще одне рішення штабу – встановити блок-пости на в’їздах на територію ринків. Із в’їздів до Тернополя їх перемістять на ринки. Поліція контролюватиме підприємців з районів, які привозитимуть свій товар на продаж у Тернопіль. Також їм робитимуть температурний скринінг. Температурний скринінг робитимуть і всім покупцям, які прийдуть на ринок, але цим займатимуться самі підприємці, які мають торгові точки на ринку.

Ольга Трач

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