Із першого січня 2022 року зросла вартість централізованого водопостачання та водовідведення. Піднялася вона більше, ніж на шість гривень.

Востаннє вартість одного кубометра води і стоків змінювалася у січні минулого року. Упродовж 2021 року тернополяни платили за ці послуги 30 гривень. А з початку цього року будуть платити 36 гривень 70 копійок.

– Потреба в коригуванні тарифів назрівала ще із серпня, коли вартість електроенергії для підприємств, в тому числі і водопровідно-каналізаційної галузі, почала стрімко зростати, – пояснили у КП «Тернопільводоканал». – Якщо на початку літа 2021 року вона не дотягувала до 3 гривень за кіловат-годину, то наприкінці осені вже перевищувала 5 гривень. Тим часом для надання цілодобових послуг з водопостачання та водовідведення «Тернопільводоканал» щодня витрачає понад 300 000 гривень, адже практично усе устаткування — на артезіанських свердловинах, звідки видобуваємо воду, водопровідних та каналізаційних станціях тощо — потребує електроживлення. На вартість електроенергії у тарифах припадає 40 відсотків від їх загальної суми. Між тим, Нацкомісія у нових тарифах заклала середню планову ціну електроенергії на 2022 рік, попри те, що суттєво зрости вона може вже в першому кварталі. Не передбачають нові тарифи й підвищення заробітної плати для працівників водоканалів, хоча, згідно з Законом України про Державний бюджет, зростають і мінімальний розмір зарплатні, і прожитковий мінімум для українців.

На підприємстві зауважують, що роблять усе від них залежне, щоб цілодобово забезпечувати споживачів водою та справною каналізаційною системою, виконувати, інші, взяті на себе зобов’язання. Натомість очікують від споживачів на своєчасну оплату послуг.