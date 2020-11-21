Від сьогодні тернополян без масок штрафуватимуть на місці

З 21 листопада жителів краю почнуть штрафувати за відсутність масок у громадських місцях. Відповідний закон уже опублікований у газеті Верховної Ради «Голос України». Сума штрафу – від 170-255 гривень.

Штраф передбачений не лише за відсутність маски, а й за її неправильне застосування. Притягувати до відповідальності порушників будуть муніципальні інспектори, представники органів місцевого самоврядування, системи охорони здоров’я, поліціянти. Вони складатимуть постанову за порушення на місці.

“Будуть штрафи накладатися на громадян, які перебувають без масок у громадських місцях. Штраф – від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів громадян. Це від 170 до 255 гривень. Реагувати можуть не лише поліцейські, а й органи місцевого самоврядування. Поліцейські зможуть на місці складати постанови про адміністративне правопорушення”, – пояснив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Нагадаємо, закон ухвалила Верховна рада України 6 листопада, а 19 листопада його підписав президент Володимир Зеленський.