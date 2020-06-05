Від сьогодні на Тернопільщині можуть повноцінно відновлювати роботу ресторани. Таке рішення прийняли вчора на засіданні обласної комісії з техногенної безпеки. Однак гостям необхідно дотримуватися півтораметрової дистанції.

Власники ресторанів, які працюватимуть з 5 червня, повинні забезпечити регулярну дезінфекцію та провітрювання приміщення. За одним столом може перебувати не більше чотирьох людей.

«Пропоную дозволити з 5 червня приймати людей у приміщеннях закладів громадського харчування за умови дотримання протиепідемічних заходів, дистанції півтора метра, розміщення не більше чотирьох людей за одним столом без врахування дітей віком до чотирнадцяти років. Можна не дотримуватися самоізоляції особам, що досягли шістдесятирічного віку. Діяльність закладів культури дозволяється за рішенням власника або органів управління. Дозволяються заходи з розміщенням однієї особи на п’ять метрів квадратних», – повідомив заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук.

За словами епідеміологів, на Тернопільщині простежується збільшення рівня захворюваності на коронавірус. Вони пов’язують це із послабленням карантину. Чи позначиться відкриття ресторанів на епідемічній ситуації, покаже час.

Софія Романська