В Україні почав діяти закон про посилення відповідальності за нетверезе водіння. Відтепер кермувальників напідпитку та у стані наркотичного сп’яніння каратимуть штрафами від 17 тис. грн., за повторне порушення – 34 тис. грн.

Як зазначив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький, водіння у нетверезому стані – одна з причин трагічних ДТП. Але чи зупинятимуть нові штрафи кермувальників, питання залишається відкритим.

«Вперше штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортним засобом на один рік. Повторно протягом року: штраф 34 тисячі гривень і позбавлення права керування транспортним засобом на три роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого, або адмінарешт на десять діб з позбавленням права керування на три роки з оплатним вилученням. Двічі протягом року: штраф 51 тисяча гривень та позбавлення права керування на десять років з конфіскацією».

На Тернопільщині патрульні найчастіше зупиняють нетверезих водіїв наприкінці тижня. Лише минулими вихідними до відповідальності притягнули сімох кермувальників у нетверезому стані.