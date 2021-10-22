Від сьогодні на Тернопільщині діють нові карантинні обмеження. У транспорті, закладах громадського харчування, державних структурах, спортивних залах перевіряють сертифікати вакцинації.

За рішенням регіональної комісії з ТЕБ та НС діють нові обмеження: заборона функціонування закладів громадського харчування, спортивних залів, продовольчих і непродовольчих ринків, крамниць, державних структур, а також проведення масових заходів у разі відсутності 100 % вакцинації або негативного ПЛР тест на COVID-19 не більше як за 72 години чи експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу не більше як 42 години або документ від лікаря щодо протипоказань вакцинації у працівників та відвідувачів закладів. Ці правила стосуються і міжрегіональних перевезень пасажирів. Відтак більше половини автобусів міжобласного сполучення не виїхали з Тернопільського автовокзалу через нові правила. Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, ці карантинні обмеження пов’язані із стрімким збільшенням кількості хворих.

Дотримання карантинних вимог перевіряють мобільні групи, до складу яких увійшли представники поліції, Держпродспоживслужби, епідеміологи та працівники органів місцевого самоврядування.