З 1-го жовтня пацієнти з діабетом зможуть отримати інсуліни безоплатно або з доплатою в будь-якій аптеці, яка працює за договором з Національною службою здоров’я.

Про це повідомила на брифінгу експертка з ендокринології департаменту охорони здоров’я області Надія Гулько. Вартість інсулінів аптеці відшкодує Національна служба здоров’я України.

Щоб з 1 жовтня вже отримувати інсуліни за програмою “Доступні ліки”, пацієнту з діабетом потрібно відвідати ендокринолога. Це необхідно для того, щоб лікар створив індивідуальний план лікування і вніс його в електронну систему охорони здоров’я. Як зазначила Надія Гулько, в індивідуальному плані ендокринолог фіксує встановлений діагноз та призначення інсуліну із визначенням типу, виду та дозування. “На основі індивідуального плану лікування буде формуватися електронний рецепт на препарати інсуліну.

Важливо, що повторний рецепт зможе також виписати і сімейний лікар. І це полегшує доступ пацієнта до необхідного лікування. Однак сімейний лікар може виписати електронний рецепт за вже встановленим ендокринологом планом лікування, але не може змінити призначення ендокринолога.

Вже з електронним рецептом пацієнт обирає будь-яку аптеку, в будь-якому регіоні країни, яка має договір з НСЗУ за напрямком реімбурсації інсулінів. В аптеці потрібно надати електронний рецепт або назвати його номер та код підтвердження й отримати призначений препарат”.

Додамо, перелік аптек, в яких можливо отримати інсулін за електронним рецептом, можна дізнатися у контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77 або на сайті nszu.gov.ua.