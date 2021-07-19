Від сьогодні буде перекрито рух транспорту однією з вулиць Тернополя

З 19 липня по 02 серпня у Тернополі буде перекрито рух автомобільного транспорту на ділянці вул. Галицька від провулку Галицького в напрямку вул. Енергетична.

На даній ділянці дороги будуть проводитися роботи з влаштування нової вітки самопливного каналізаційного колектора на об’єкті «Будівництво дощового колектора на вул. Галицькій».

На час проведення робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху.

Просимо водіїв бути уважними та завчасно планувати маршрут.