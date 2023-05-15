Від сьогодні буде перекрита одна з вулиць у центрі Тернополя

З 15 травня на вул. Олександра Брюкнера буде повністю перекрито рух транспорту.

Про це повідомляють у міській раді.

З 15 травня по 12 червня у Тернополі триватимуть роботи з відновлення дорожнього покриття на вул. Олександра Брюкнера, на ділянці від ТВЦ «Атріум» до вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

На об’єкті заплановано виконати роботи з фрезерування проїзної частини та вкладання нового шару асфальтобетонного покриття.

Звертаємось до водіїв з проханням станом на ранок 15 травня прибрати власний транспорт з проїжджої частини на час ремонтних робіт, а також не паркувати автомобілі на цій ділянці.

Транспорт, який перешкоджатиме роботі дорожньої спецтехніки, буде евакуйовано та переміщено на штрафмайданчик.

На період проведення ремонтних робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху.