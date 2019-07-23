На літній Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро в жіночому спринтерському забігу поряд із учасницями в традиційному екіпіруванні стартувала представниця Ірану, одягнута в традиційний мусульманський жіночий одяг – такими є суворі канони ісламу. Сотворити дива на стометрівці Аллах своїй дочці не допоміг – іранка фінішувала останньою в одному з попередніх забігів і благополучно перейшла в категорію глядачів. Мабуть, горда від того, що дотрималася приписів давно покійного аятолли Хомейні, які 33 роками раніше, здавалося, перевернули все в Ірані з ніг на голову…

Саме цього дня, 23 липня 1979 р. духовний лідер Ірану заборонив трансляцію музики через те, що вона, мовляв, розбещує молодь. Перш ніж стати автократичним правителем Ірану, Хомейні тривалий час жив за кордоном, зокрема в Парижі, куди його вислав ну, дуже жорстокий режим шаха (цікаво, чи довелося лідеру ісламської революції дізнатися, як чинили з “ворогами” народу” в СРСР – країні, яку він ненавидів приблизно так само, як США та Ізраїль?). Ну, а повернувшись на хвилі антишахських заворушень, повною мірою продемонстрував іранцям своє бачення того, як їм слід жити. Повна ісламізація всіх аспектів суспільного життя – політики, економіки і культури; заборона жінкам носити одяг, не прописаний ісламом; введення системи ісламського судочинства, що грунтувалася на нормах Корану і шаріату; придушення будь-якої опозиції та організацій культурних меншин… У листопаді 1979 р. прихильники Хомейні захопили посольство США в Тегерані й протримали 52 заручники 444 дні.

СРСР, який спершу палко вітав ісламську революцію в Ірані й на всі лади вихваляв Хомейні, дуже швидко пересвідчився, що не все, спрямоване проти США, автоматично грає на руку Радянському Союзу. Замість “жорстокого шахського режиму”, з яким СРСР підтримував міцні економічні відносини, в Ірані встановилася теократична диктатура, яка не приховувала своєї ненависті до “країни рад”. Більше того, у своєму листі до М. Горбачова незадовго до своєї смерті Хомейні закликав комуніста №1… прийняти іслам і перетворити СРСР на “Союз ісламських радянських республік” (цікаво було б, якби Міхаїл Сєргєєвіч розпорядився “нАчать” і “ширєє углублять процесс”…).

Починалося все з масового революційного ентузіазму, а закінчилося побиттям камінням за перелюбство і відрубуванням рук за крадіжку (хм… може, варто запозичити?). Ага, ще шанувальникам “Boney M.”, “Bee Gees” та “Queen” саме цього дня, 23 липня 1979 р. оголосили, що для їхніх вух (і, відповідно, спини та сідниць) корисніше буде ці групи не слухати…

Ігор Дуда