Від потужного зіткнення автомобілі розлетілися на друзки: мешканець Тернопільщини потрапив у жахливу аварію. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 10 серпня, близько 13.15, на перехресті автодоріг Броди-Червоноград та Буськ-Берестечко неподалік села Лопатин Червоноградського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Трафік», 33-річний мешканець міста Яворів, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю «Фольксваген Таурег» під керуванням 47-річного мешканця Тернопільської області, внаслідок чого сталося автозіткнення.

Водії обох автомобілів, а також пасажир «Рено», 37-річний мешканець Яворова, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.