Від поранення на фронті загинув ще один Захисник з Тернопільщини – командир кулеметного взводу Іван Лутинець.

Про втрату повідомили на сторінці другого відділу Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців.

“З глибоким сумом повідомляємо, що жорстока війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота з села Пилипче Іване-Пустенської територіальної громади.

Внаслідок вогнепального осколкового поранення під н.п. Новоандріївка загинув командир кулеметного взводу, Лутинець Іван Васильович, 1982 року народження.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя за Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Герої не вмирають!”.