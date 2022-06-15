Від початку війни жителі області отримали більше 30 тисяч закордонних паспортів

Послугу одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта можна отримати в Україна з 23 травня. Станом на початок червня нею вже скористалося 250 жителів Тернопілля.

Про це повідомили в міграційній службі Тернопільської області.

Послуга, як зазначають у відомстві, є максимально зручною, адже дає можливість оформити два документи одразу, без необхідності звертатися до підрозділу міграційної служби повторно. Надають її під час оформлення ID-картки вперше у 14 років, або в подальшому у разі втрати документів або їх обміну у зв‘язку із зміною персональних даних.

При звичайному виготовленні документів впродовж 20-ти робочих днів вартість послуги становить 1105 гривень, при терміновому оформленні – упродовж семи робочих днів – 1583 гривні. Для 14-літніх, при першому оформленні, сплачується лише послуга виготовлення закордонного паспорта. У міграційні службі області зауважують, що терміни виготовлення документів та їх доставки у територіальні підрозділи через різні причини можуть не дотримуватися, адже вони працюють в умовах війни.

Загалом, від початку війни до кінця травня працівники міграційної служби області оформили 8 541- ID-картку та 30 020 – паспортів громадянина України для виїзду за кордон.