Від початку року патрульні зупинили майже вісім тисяч “шумахерів”

Майже вісім тисяч порушників швидкісного режиму зупинили патрульні від початку року на Тернопільщині. Їм доведеться заплатити штрафи від 340 до 1700 грн.

Як повідомив начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук, на автодорогах М-09, М-12, М-19 та у місті Тернополі працюють прилади TruCAM. За допомогою цих технічних засобів поліцейські виявляють порушників швидкісного режиму.

«7950 порушників швидкісного режиму було зупинено від початку року. За перевищення швидкості передбачена відповідальність: ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення швидкості руху більш як на 20 км/год — штраф у розмірі 340 грн., ч. 4 ст. 122 КУпАП — перевищення швидкості руху більш як на 50 км/год — штраф в розмірі 1700 грн. На автомобільній дорозі, що позначена дорожнім знаком 5.1 дозволяється рух не більш як 130 км/год. На автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — не більш як 110 км/год. Водієві забороняється перевищувати максимальну швидкість, зазначену в п. п. 12.4-12.7, на ділянці дороги, де встановлено дорожні знаки 3.29, 3.31 або на транспортному засобі, на якому встановлено розпізнавальний знак відповідно до підпункту “и” п.30.3 ПДР України».

Патрульні наголошують: перевищення швидкості – ключова причина трагічних ДТП. Щоб попередити порушення, поліціянти проводять профілактичні рейди.