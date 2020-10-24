В приватному житловому будинку, внаслідок отруєння природнім газом, загинуло 3 людей. Трагедія трапилася в селі Байківці Тернопільського району.

23 жовтня близько 19:00 на лінію “102” надійшло повідомлення від мешканця району. Чоловік розповів, що виявив тіла мертвих родичів у власному будинку.

На місце події виїхали поліція та рятувальники. Під час огляду місця події попередньо встановлено, що господарі помешкання самотужки під’єднали конвектор опалювання, завдяки чому, ймовірно стався витік газу. Чоловік з дружиною та їх син задихнулися уві сні.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 115 ККУ, повідомляють у поліції.

Детальні обставини загибелі людей встановлюють слідчі.