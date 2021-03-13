Відомий учений у галузі інфекційних хвороб та епідеміології Михайло Андрейчин вакцинувався від коронавірусу. Науковець переконаний, що вакцинація — один з найдієвіших способів боротьби з епідемією.

Михайло Андрейчин десятки років вивчає інфекційні хвороби та епідеміологію. З 1997 року очолив ініціативну групу, зусиллями якої створено Асоціацію інфекціоністів України. Відтоді й донині є президентом Асоціації.

“Зі свого наукового досвіду мені відомо, що вакцинування за всю історію, відколи його винайшли, допомагало долати смертельні хвороби, від яких практично не було лікування. Ми стикнулися з новою пандемією – COVID-19, яка змогла зупинити весь світ. Тому, я вважаю своїм завданням вакцинуватися, щоб убезпечити себе та інших”, – зазначив Михайло Андрейчин.

Наразі в області працює 9 мобільних бригад, вони проводять щеплення у Тернополі та в районах. У регіоні вже вакцинували понад дві з половиною тисячі осіб. Першочерговою цю процедуру роблять медичним працівникам, які часто контактують з хворими на коронавірус. Залишкову вакцину можуть використати для бажаючих щепитися. Про це необхідно повідомляти сімейному лікареві.