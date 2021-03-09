Директор Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артимович учора вакцинувався від COVID-19.

Про це він повідомив у мережі Фейсбук. Також минулої доби щеплення від коронавірусу провели ще 60 медикам.

Як зазначив Андрій Артимович, попри те, що переніс COVID-19, вакцинацію вирішив не відкладати, після процедури почувається задовільно.

“Учора вакцинувався від COVID-19. Перехворів хворобу влітку. Минулого тижня перехворів на ГРВІ. Переніс легко. Сьогодні почуваюся задовільно, тому вирішив провакцинуватися. Вакцина “Covishield (Oxford-Astra Zeneca)”. Дякую мобільній бригаді за надані послуги. Почуваю себе через годину після вакцинації задовільно. Будьмо здорові!”.

За інформацію управління охорони здоров’я області, учора вакцинували 60 медичних працівників на Тернопільщині. Це лікарі та медсестри Шумської міської лікарні та Микулинецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації. Загалом від початку вакцинальної кампанії в області щепили понад 1200 людей.