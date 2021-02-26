Серед перших на Тернопільщині від COVID-19 вакцинувалися епідеміологи. Вони працюють з небезпечним біологічним матеріалом, відтак належать до першої хвилі щеплення.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, після щеплення працівники обласного лабораторного центру почуваються добре. Жодних побічних ефектів не виявлено.

“Вакцинацію проти COVID-19 проведено працівникам вірусологічної лабораторії та лабораторії особливо-небезпечних інфекцій ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України», які працюють з біологічним матеріалом хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19. Серед працівників, які вакцинувалися, були такі, які вже хворіли на COVID-19 та такі, що не хворіли. Перед щепленням усім було проведено температурний скринінг. Вкотре закликаємо вакцинуватись медиків. Адже, вакцинація – це захист від коронавірусної інфекції”.

Додамо, Тернопільщина у четвер отримала вакцину від COVID-19. Перша партія містить 16 тис. доз і призначена для імунізації 8 тисяч жителів області. Вакцинацію провели 40 медикам.