За минулу добу на Тернопільщині зареєстровано чотири летальних випадки внаслідок ускладнень від COVID-19.
Померли троє тернополян – чоловіки 54 р та 78 років і 72-річна жінка, а також 84-річна мешканка смт. Великі Бірки.
Загалом за добу підтверджено 177 випадків зараження вірусом COVID-19, повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (49 осіб)
Бережанський район (0 осіб)
Борщівський район (23 особи):
• м. Борщів – 6
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Бабинці – 1
• с. Грошова – 1
• с. Пилипче – 2
• с. Королівка – 2
• с. Сков’ятин – 2
• смт Мельниця-Подільська – 1
• с. Озеряни – 2
• с. Шупарка – 2
• с. Дзвинячка – 1
• с. Шишківці – 1
• с. Нивра – 1
Бучацький район (4 особи):
• м. Бучач – 2
• с. Сороки – 1
• с. Заривинці – 1
Гусятинський район (15 осіб):
• смт Гусятин – 2
• м. Копичинці – 7
• с. Личківці – 1
• с. Жабинці – 1
• с. Красне – 1
• с. Оришківці – 1
• с. Котівка – 1
• с. Глібів – 1
Заліщицький район (11 осіб):
• м. Заліщики – 4
• смт Товсте – 4
• с. Зелений Гай – 1
• с. Хмелеве – 1
• с. Дзвиняч – 1
Збаразький район (7 осіб):
• м. Збараж – 3
• с. Кобилля – 1
• с. Шили – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Стриївка – 1
Зборівський район (0 осіб)
Козівський район (0 осіб)
Кременецький район (8 осіб):
• м. Кременець – 3
• м. Почаїв – 1
• с. Малі Бережці – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Іква – 1
• с. Лідихів – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (0 осіб)
Підволочиський район (1 особа):
• с. Криве – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (10 осіб):
• смт Микулинці – 3
• с. Стара Брикуля – 1
• с. Варваринці – 2
• с. Іванівка – 2
• с. Великий Говилів – 1
• с. Гумниська – 1
Тернопільський район (14 осіб):
• с. Грабовець – 2
• с. Застав’є – 2
• с. Білоскірка – 2
• с. Біла – 2
• с. Ступки – 1
• с. Петриків – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Скоморохи – 1
• с. Козівка – 1
Чортківський район (35 осіб):
• м. Чортків – 22
• с. Калинівщина – 1
• с. Білий Потік – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Антонів – 1
• с. Ромашівка – 1
• с. Капустинці – 2
• с. Скородинці – 1
• с. Ягільниця – 1
• с. Біла – 1
• смт Заводське – 3
Шумський район (0 осіб)
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