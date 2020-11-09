За минулу добу на Тернопільщині зареєстровано чотири летальних випадки внаслідок ускладнень від COVID-19.

Померли троє тернополян – чоловіки 54 р та 78 років і 72-річна жінка, а також 84-річна мешканка смт. Великі Бірки.

Загалом за добу підтверджено 177 випадків зараження вірусом COVID-19, повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (49 осіб)

Бережанський район (0 осіб)

Борщівський район (23 особи):

• м. Борщів – 6

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Бабинці – 1

• с. Грошова – 1

• с. Пилипче – 2

• с. Королівка – 2

• с. Сков’ятин – 2

• смт Мельниця-Подільська – 1

• с. Озеряни – 2

• с. Шупарка – 2

• с. Дзвинячка – 1

• с. Шишківці – 1

• с. Нивра – 1

Бучацький район (4 особи):

• м. Бучач – 2

• с. Сороки – 1

• с. Заривинці – 1

Гусятинський район (15 осіб):

• смт Гусятин – 2

• м. Копичинці – 7

• с. Личківці – 1

• с. Жабинці – 1

• с. Красне – 1

• с. Оришківці – 1

• с. Котівка – 1

• с. Глібів – 1

Заліщицький район (11 осіб):

• м. Заліщики – 4

• смт Товсте – 4

• с. Зелений Гай – 1

• с. Хмелеве – 1

• с. Дзвиняч – 1

Збаразький район (7 осіб):

• м. Збараж – 3

• с. Кобилля – 1

• с. Шили – 1

• с. Нижчі Луб’янки – 1

• с. Стриївка – 1

Зборівський район (0 осіб)

Козівський район (0 осіб)

Кременецький район (8 осіб):

• м. Кременець – 3

• м. Почаїв – 1

• с. Малі Бережці – 1

• с. Бонівка – 1

• с. Іква – 1

• с. Лідихів – 1



Лановецький район (0 осіб)

Монастириський район (0 осіб)

Підволочиський район (1 особа):

• с. Криве – 1

Підгаєцький район (0 осіб)

Теребовлянський район (10 осіб):

• смт Микулинці – 3

• с. Стара Брикуля – 1

• с. Варваринці – 2

• с. Іванівка – 2

• с. Великий Говилів – 1

• с. Гумниська – 1

Тернопільський район (14 осіб):

• с. Грабовець – 2

• с. Застав’є – 2

• с. Білоскірка – 2

• с. Біла – 2

• с. Ступки – 1

• с. Петриків – 2

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Скоморохи – 1

• с. Козівка – 1



Чортківський район (35 осіб):

• м. Чортків – 22

• с. Калинівщина – 1

• с. Білий Потік – 1

• с. Білобожниця – 1

• с. Антонів – 1

• с. Ромашівка – 1

• с. Капустинці – 2

• с. Скородинці – 1

• с. Ягільниця – 1

• с. Біла – 1

• смт Заводське – 3

Шумський район (0 осіб)