На Тернопільщині за минулу добу зареєстровано два летальних випадки внаслідок COVID-19.
Померли 81-річний чоловік із Чорткова і 56-річний житель села Сосулівка цього ж району.
Загалом за добу підтверджено 160 випадків зараження вірусом COVID-19, повідомляють ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (38 осіб)
Бережанський район (18 осіб):
• м. Бережани – 10
• с. Рогачин – 1
• с. Саранчуки – 1
• с. Нараїв – 3
• с. Волиця – 1
• с. Котів – 1
• с. Гиновичі – 1
Борщівський район (0 осіб)
Бучацький район (3 особи):
• м. Бучач – 3
Гусятинський район (3 особи):
• с. Целіїв – 1
• с. Верхівці – 1
• с. Тудорів – 1
Заліщицький район (2 особи):
• смт Товсте – 1
• с. Поділля – 1
Збаразький район (10 осіб):
• м. Збараж – 6
• с. Чернихівці – 2
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Синява – 1
Зборівський район (2 особи):
• м. Зборів – 2
Козівський район (10 осіб):
• смт Козова – 6
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Росохуватець – 1
• с. Кальне – 2
Кременецький район (10 осіб):
• м. Кременець – 4
• м. Почаїв – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Горинка – 2
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Старий Почаїв – 1
Лановецький район (15 осіб):
• м. Ланівці – 9
• с. Борщівка – 1
• с. Великі Кусківці – 3
• с. Грибова – 1
• с. Оришківці – 1
Монастириський район (3 особи):
• с. Високе – 1
• с. Григорів – 1
• с. Підлісне – 1
Підволочиський район (14 осіб):
• смт Підволочиськ – 5
• м. Скалат – 3
• с. Остап’є – 1
• с. Нове Село – 1
• с. Дорофіївка – 2
• с. Старий Скалат – 1
• с. Токи – 1
Підгаєцький район (4 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Галич – 1
• с. Старе Місто – 2
Теребовлянський район (10 осіб):
• смт Микулинці – 1
• с. Довге – 1
• с. Хмелівка – 1
• с. Сороцьке – 2
• с. Кровинка – 1
• с. Струсів – 1
• с. Бернадівка – 1
• с. Гумниська – 1
• с. Воля – 1
Тернопільський район (12 осіб):
• с. Байківці – 3
• с. Гаї-Гречинські – 2
• с. Шляхтинці – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Лозова – 1
• с. Мишковичі – 1
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Чистилів – 1
Чортківський район (1 особа):
• смт Заводське – 1
Шумський район (5 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Великі Дедеркали – 2
• с. Вілія – 1
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