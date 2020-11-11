Від коронавірусу померли двоє жителів Чортківського району

На Тернопільщині за минулу добу зареєстровано два летальних випадки внаслідок COVID-19.

Померли 81-річний чоловік із Чорткова і 56-річний житель села Сосулівка цього ж району.

Загалом за добу підтверджено 160 випадків зараження вірусом COVID-19, повідомляють ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (38 осіб)

Бережанський район (18 осіб):

• м. Бережани – 10

• с. Рогачин – 1

• с. Саранчуки – 1

• с. Нараїв – 3

• с. Волиця – 1

• с. Котів – 1

• с. Гиновичі – 1

Борщівський район (0 осіб)

Бучацький район (3 особи):

• м. Бучач – 3

Гусятинський район (3 особи):

• с. Целіїв – 1

• с. Верхівці – 1

• с. Тудорів – 1

Заліщицький район (2 особи):

• смт Товсте – 1

• с. Поділля – 1

Збаразький район (10 осіб):

• м. Збараж – 6

• с. Чернихівці – 2

• с. Нижчі Луб’янки – 1

• с. Синява – 1

Зборівський район (2 особи):

• м. Зборів – 2

Козівський район (10 осіб):

• смт Козова – 6

• с. Велика Плавуча – 1

• с. Росохуватець – 1

• с. Кальне – 2

Кременецький район (10 осіб):

• м. Кременець – 4

• м. Почаїв – 1

• с. Великі Бережці – 1

• с. Горинка – 2

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Старий Почаїв – 1

Лановецький район (15 осіб):

• м. Ланівці – 9

• с. Борщівка – 1

• с. Великі Кусківці – 3

• с. Грибова – 1

• с. Оришківці – 1

Монастириський район (3 особи):

• с. Високе – 1

• с. Григорів – 1

• с. Підлісне – 1

Підволочиський район (14 осіб):

• смт Підволочиськ – 5

• м. Скалат – 3

• с. Остап’є – 1

• с. Нове Село – 1

• с. Дорофіївка – 2

• с. Старий Скалат – 1

• с. Токи – 1

Підгаєцький район (4 особи):

• м. Підгайці – 1

• с. Галич – 1

• с. Старе Місто – 2

Теребовлянський район (10 осіб):

• смт Микулинці – 1

• с. Довге – 1

• с. Хмелівка – 1

• с. Сороцьке – 2

• с. Кровинка – 1

• с. Струсів – 1

• с. Бернадівка – 1

• с. Гумниська – 1

• с. Воля – 1

Тернопільський район (12 осіб):

• с. Байківці – 3

• с. Гаї-Гречинські – 2

• с. Шляхтинці – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Лозова – 1

• с. Мишковичі – 1

• смт Велика Березовиця – 2

• с. Чистилів – 1

Чортківський район (1 особа):

• смт Заводське – 1

Шумський район (5 осіб):

• м. Шумськ – 2

• с. Великі Дедеркали – 2

• с. Вілія – 1