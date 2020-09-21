На Тернопільщині за добу підтверджено 197 випадків зараження вірусом COVID-19. Зареєстровано два летальних випадки – обидва в обласному центрі. Померли 59-річна жінка і 80-річний чоловік.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (83 особи)
Бережанський район (4 особи):
• м. Бережани – 3
• с. Божиків – 1
Борщівський район (20 осіб):
• м. Борщів – 5
• смт Мельниця-Подільська – 4
• с. Латківці – 2
• с. Цигани – 1
• с. Кривче – 1
• с. Слобідка-Мушкатівська – 1
• с. Верхняківці – 1
• с. Шишківці – 1
• с. Зелене – 1
• с. Дзвенигород – 1
• с. Кудринці – 2
Гусятинський район (4 особи):
• с. Яблунів – 1
• с. Котівка – 2
• с. Городниця – 1
Заліщицький район (12 осіб):
• смт Товсте – 1
• с. Шутроминці – 2
• м. Заліщики – 2
• с. Зозулинці – 1
• с. Поділля – 1
• с. Бедриківці – 2
• с. Блищанка – 1
• с. Дорогичівка – 2
Збаразький район (13 осіб):
• м. Збараж – 6
• с. Добромірка – 1
• с. Чернихівці – 4
• с. Чагарі-Збаразькі – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
Козівський район (1 особа):
• с. Купчинці – 1
Кременецький район (8 осіб):
• м. Кременець – 5
• с. Сапанів – 2
• с. Хотовиця – 1
Монастириський район (11 осіб):
• м. Монастириська – 2
• с. Горішня Слобідка – 2
• с. Задарів – 2
• смт Коропець – 2
• с. Криниця – 2
• с. Горигляди – 1
Підволочиський район (3 особи):
• смт Підволочиськ – 2
• с. Нове Село – 1
Підгаєцький район (3 особи):
• с. Старе Місто – 1
• с. Боків – 1
• с. Гологоча – 1
Тернопільський район (9 осіб):
• с. Острів – 2
• с. Ігоровиця – 1
• с. Настасів – 2
• с. Чистилів – 1
• с. Велика Лука – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Настасів – 1
Чортківський район (21 особа):
• м. Чортків – 12
• с. Шманьківчики – 1
• с. Біла – 1
• с. Нагірянка – 2
• с. Базар – 1
• с. Джурин – 1
• с. Ягільниця – 1
• с. Стара Ягільниця – 2
Шумський район (5 осіб):
• с. Кудлаївка – 1
• м. Шумськ – 2
• с. Тилявка – 1
• с. Бриків – 1