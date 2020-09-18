Внаслідок ускладнень від СOVID-19 померла завідувачка тернопільського дитсадка № 5 Світлана Мельник.
Жінка відійшла у вічність 17 вересня. Їй було 46 років.
Світлана Мельник пішла з життя через СOVID-19, повідомив Терміново начальник міського управління охорони здоров’я Василь Даньчак. За його словами, жінка лікувалася у міській лікарні №3. Померла від ускладнень.
– Перебіг захворювання у неї був такий, що, на жаль, врятувати життя не вдалося, – каже Даньчак. – Лікарі робили все можливе, що вимагалося згідно протоколів…
Суттєві ускладенні від коронавірусу можуть бути і в досить молодих, зазначає начальник міськуправління охорони здоров’я. Деякі з них завершуються фатально, тому пильнуватися радять усім, незалежно від віку.
– У нас в лікарні швидкої допомоги лікувалася 91-річна жінка з СOVID-19 і одужала. А є випадки, коли молоді люди 30-35 років, хворіють з важким перебігом, – говорить Василь Даньчак. – Це особливості організму, все залежить від того, в кого який імунітет, як організм загартований, яка його опірна здатність.
За Світланою Мельник сумуть друзі, рідні та колеги. Під повідомленням сестри Вікторії Смолки у Фейсбуці про непоправну втрату – понад сотня коментарів зі словами співчуття.
“Йдуть найкращі… Біль розриває… Так важко… Сестричко, спи з миром… Нехай земля буде пухом Тобі, дорога. Ти завжди будеш у наших серцях… Пам’ятаємо… Сумуємо… Любимо”, – написала Вікторія Смолка у Фейсбуці.
Нагадаємо, що коронавірус не вперше забирає життя медиків та освітян у Тернополі. 6 серпня не стало дитячої лікарки Анни Кабакової. А 1 вересня помер відомий у Тернополі педагог та фотограф Василь Стрижко.
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