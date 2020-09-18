Внаслідок ускладнень від СOVID-19 померла завідувачка тернопільського дитсадка № 5 Світлана Мельник.

Жінка відійшла у вічність 17 вересня. Їй було 46 років.

Світлана Мельник пішла з життя через СOVID-19, повідомив Терміново начальник міського управління охорони здоров’я Василь Даньчак. За його словами, жінка лікувалася у міській лікарні №3. Померла від ускладнень.

– Перебіг захворювання у неї був такий, що, на жаль, врятувати життя не вдалося, – каже Даньчак. – Лікарі робили все можливе, що вимагалося згідно протоколів…

Суттєві ускладенні від коронавірусу можуть бути і в досить молодих, зазначає начальник міськуправління охорони здоров’я. Деякі з них завершуються фатально, тому пильнуватися радять усім, незалежно від віку.

– У нас в лікарні швидкої допомоги лікувалася 91-річна жінка з СOVID-19 і одужала. А є випадки, коли молоді люди 30-35 років, хворіють з важким перебігом, – говорить Василь Даньчак. – Це особливості організму, все залежить від того, в кого який імунітет, як організм загартований, яка його опірна здатність.

За Світланою Мельник сумуть друзі, рідні та колеги. Під повідомленням сестри Вікторії Смолки у Фейсбуці про непоправну втрату – понад сотня коментарів зі словами співчуття.

“Йдуть найкращі… Біль розриває… Так важко… Сестричко, спи з миром… Нехай земля буде пухом Тобі, дорога. Ти завжди будеш у наших серцях… Пам’ятаємо… Сумуємо… Любимо”, – написала Вікторія Смолка у Фейсбуці.

Нагадаємо, що коронавірус не вперше забирає життя медиків та освітян у Тернополі. 6 серпня не стало дитячої лікарки Анни Кабакової. А 1 вересня помер відомий у Тернополі педагог та фотограф Василь Стрижко.

Читайте на цю тему:

Тернопіль з понеділка – у “помаранчевій” зоні

Ще шестеро жителів Тернопільщини померли від коронавірусу

Третій день поспіль на Тернопільщині реєструють однакову кількість хворих на коронавірус