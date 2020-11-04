Не стало чудової людини, ветерана медичної галузі Тернопільщини, екс-головного педіатра області та заступника начальника УОЗ Оксани Василівни Іноземцевої.

Коронавірусна хвороба забрала ще одне життя.

Про це повідомляють в управлінні охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

“Колектив Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам з приводу її передчасної смерті.

У цей скорботний час поділяємо Ваш біль і сумуємо разом з Вами.

Нехай світла пам’ять про Оксану Василівну назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує душі вічне життя та спокій”, – ідеться у повідомленні.