Вчора зранку у засвіти відійшов Григорій Шмігель — Заслужений тренер України.

Як повідомляють «Тернополяни» з посиланням на особисті джерела, причиною смерті 79-річного чоловіка став коронавірус.

За словами доньки Григорія Федоровича, пані Оксани, практично все його життя було пов’язане зі спортом.

— Він роботу свою любив і чудово розумів фізіологію та механіку боксу, що в принципі, було причиною того, що він був затребуваний в своїй сфері. Роботою він займався до останнього, — каже пані Оксана. — Всі, хто знав мого батька, відкликаються про нього, як про виключно порядну людину, того, хто ніколи не підставить. Чоловіка слова, який завжди виконує власні обіцянки. Батько був надійною людиною, та чудовим тренером, який розумів, як допомогти спортсменам досягти кращих результатів.

Протягом своєї професійної діяльності Григорій Федорович виховав більше 10-ти майстрів спорту.

У останні роки він проводив тренування у Тернопільській ДСШ №2, клубі «Чемпіон», та у Палаці спорту.

До слова, Григорій Федорович Шмігель народився у Монастирищенському районі, що на Черкащині та свого часу здобув вищу освіту у Львівському державному університеті фізичної культури.