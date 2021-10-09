Вчора у лікарні Тернополя від коронавірусу помер відомий підприємець та бізнес-тренер Микола Сапсан.

“Микола Сапсан хворий ковідом і знаходиться в реанімації у важкому стані Тернопільській лікарні. На момент публікації поста йде 15-й день хвороби. Показники сатурації (норми кисню в крові) погіршуються. Вчора лікарі поставили четверту кисневу трубку. Близькі, партнери та команда звертається за допомогою до всіх небайдужих, хто знає Миколу, підтримати його в критичному стані”, – писали кілька днів тому на сторінці в Інстаграм Миколи Сапсана.

Вчора ж видання Тернополяни повідомило, що чоловік помер. Миколі Сапсану був 51 рік.

Співчуваємо рідним та близьким померлого…

До слова, Микола Сапсан народився в 1970 році. У дворічному віці в зв’язку з роботою батьків-педагогів, сім’я переїхала в Прибалтику, де Микола прожив 13 років. Повернувшись до Криму, навчався в технікумі, де назавжди злюбив офіційну формальну освіту, повністю віддавши перевагу самоосвіті і саморозвитку.

Його дитинство і юність пройшло без телевізора, в читанні зарубіжної класики, зокрема Джека Лондона, твори якого виховували наполегливість, гартували волю, учили що досягати поставленої мети, нехай навіть і романтичної, цілі.

Останні роки працював та жив у Тернополі.