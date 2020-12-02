Від важкої хвороби, спричиненої COVID-19, помер відомий педагог Тернопілля, колишній директор обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент, Заслужений працівник освіти України Юрій Буган.

Серце чоловіка зупинилося 1 грудня, повідомляє Файне місто.

У педагогічній діяльності Юрій Васильович був ініціатором та організатором науково-методичної й дослідно-експериментальної роботи, підготовки та проведення різного рівня масових заходів з педагогами і обдарованою учнівською молоддю, розробки регіонального компоненту освітніх програм, автором навчально-методичних посібників.

Довідка

Народився Юрій Васильович 8 серпня 1944 року в с. Яворник Саноцького повіту Жешувського воєводства (Польща). Після ІІ Світової війни його сім’я була переселена у м. Скалат, згодом переїхала у м. Заліщики. Після закінчення школи та служби у війську Юрій Буган навчався на фізичному факультеті Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича, який закінчив у 1970 році. Трудовий шлях розпочав лаборантом у Заліщицькій школі (1961-1962), а після закінчення університету з 1970 по 1973 рік працював учителем фізики Тернопільської середньої школи № 14, упродовж 1973-1974 років – вчителем фізики, заступником директора Тернопільської школи № 6, протягом 1974-1985 років – директором Тернопільської середньої школи № 12. З 1985 по 2014 роки Юрій Васильович Буган очолював Тернопільський обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів (з 1995 року Тернопільській обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (ТОКІППО), у 2014-2018 роках – на посаді доцента цього інституту.