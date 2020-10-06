5 жовтня в Олександріївській лікарні від коронавірусу на 68-му році життя помер відомий уродженець Тернопільщини, академік Національної академії педагогічних наук України Ярослав Олійник.

За кількаднів до смерті науковця госпіталізували в Олександріївську лікарню уже без свідомості і з діагнозом “Коронавірус”. Вчора, ввечері Ярослав Олійник помер.

До слова, Ярослав Олійник – доктор економічних наук, професор, декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса. Г. Шевченка, економіст-географ. Академік Національної Академії педагогічних наук України, академік Академії наук вищої освіти України.

Народився 14 грудня 1952 року в селі Купчинці Козівського району, Тернопільської області.