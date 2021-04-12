Від коронавірусу помер ще один суддя Тернопільського міськрайонного суду

Екс-суддя Тернопільського міськрайонного та апеляційного суду Олександр Юрійович Іващенко помер у лікарні від ускладнень COVID-19.

Олександр Юрійович захворів близько місяця тому, але оскільки не ставився халатно до свого здоров’я, то сам повідомив лікарів про виявлений коронавірус, повідомляє Номер один.

Симптомів не було, здавалося, що обійдеться легкою формою і зовсім скоро повернеться до роботи. Але з кожним днем Олександру Іващенку ставало гірше, а згодом його підключили до апарату ШВЛ, бо почалися проблеми з диханням.

На жаль, міцний організм не переборов підступну хворобу. Олександр Іващенко залишиться у пам’яті своїх колег та друзів як відповідальний, чесний справедливий суддя та добропорядний чоловік.

Без дорогої і рідної людини залишилися дружина і діти Олександра Юрійовича.

Колектив нашого видання, висловлює щирі співчуття родині померлого.