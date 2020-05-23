Учора внаслідок ускладнень від коронавірусу помер голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський.

Про це повідомив у мережі Фейсбук його син Олександр Стефанський.

«Сьогодні перестало битись серце найкращого батька, друга і просто світлої люди. Тату, ми тебе дуже сильно любимо. В зв’язку з ситуацією публічного похорону не буде. Помоліться, будь ласка за нього», – зазначив Олександр.

Володимир Стефанський від початку епідемії коронавірусу дбав про лікування інфікованих, забезпечення лікувальних закладів, зарплати медичних працівників. Діагностували COVID-19 у нього 18 травня. Однак, за словами рідних, самопочуття почало погіршуватися раніше. Як повідомили в обласному лабораторному центрі, чоловіка госпіталізували до Почаївської лікарні. Він потребував кисневої підтримки.

«Він був одразу госпіталізований. Лікарі виявили пневмонію. Надавалося необхідне лікування, киснева підтримка. Була позитивна динаміка, але коронавірус давав ускладнення і чоловік помер. Щирі співчуття рідним, колегам, друзям. Кременецький район залишається складним щодо ситуації з коронавірусом. Ми продовжуємо виявляти нові випадки. Тому важливо місцевим жителям дотримуватися карантину, особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями, людей з зони ризику».

Володимиру Стефансьому було 49 років. Загалом у Кременецькому районі коронавірус забрав життя сімох людей.

Софія Романська

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