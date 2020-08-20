Внаслідок ускладнень від COVID-19 помер експрезидент тернопільської “Ниви” та керівник грузинської спільноти Тернопільщини Автанділ Мдінарадзе.

Про це у ФБ повідомив підприємець Тарас Демкура.

Відомо, що Антанділа Мдінарадзе госпіталізували з COVID-19 кілька тижнів тому. Його став був важким. Медикам не вдалося врятувати чоловіка.

За інформацією видання “20 хвилин“, панахида і похорон відбудуться сьогодні, 20 серпня. Поховають Автінділа Мдінарадзе на Микулинецькому кладовищі.

Додамо, що Автанділ Мдінарадзе був відомим підприємцем. Певний час очолював тернопільський футбольний клуб “Нива”. За президентства Януковича був головою Збаразької райдержадміністрації.