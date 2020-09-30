За минулу добу на Тернопільщині підтверджено 211 випадків зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Зареєстровано один летальний випадок. Помер 81-річний житель села Домаморич Тернопільського району.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (67 осіб)
Бережанський район (4особи):
• м. Бережани – 4
Борщівський район (14 осіб):
• м. Борщів – 3
• с. Стрілківці – 2
• с. Вовківці – 3
• с. Цигани – 1
• с. Ланівці – 1
• с. Слобідка-Мушкатівська – 1
• с. Іванків – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Лосяч – 1
Бучацький район (6 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Рукомиш – 1
• с. Звенигород – 1
• смт Золотий Потік – 1
Гусятинський район (2 особи):
• м. Хоростків – 1
• с. Самолусківці – 1
Заліщицький район (6 осіб):
• м. Заліщики – 2
• с. Поділля – 1
• с. Кошилівці – 3
Збаразький район (6 осіб):
• м. Збараж – 1
• с. Кривчики – 1
• с. Киданці – 1
• с. Стриївка – 1
• с. Старий Вишнівець – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
Зборівський район (5осіб):
• м. Зборів – 1
• смт Залізці – 2
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Млинівці – 1
Козівський район (12 осіб):
• смт Козова – 4
• с. Конюхи – 6
• с. Геленки – 1
• смт Козлів – 1
Кременецький район (20 осіб):
• м. Кременець – 12
• м. Почаїв – 3
• с. Будки – 1
• с. Горинка – 1
• с. Млинівці – 1
• с. Старий Почаїв – 2
Лановецький район (9 осіб):
• м. Ланівці – 4
• с. Грибова – 2
• с. Білозірка – 3
Монастириський район (3 особи):
• м. Монастириська – 1
• сел. Коропець – 1
• с. Садове – 1
Підволочиський район (7 осіб):
• смт Підволочиськ – 4
• с. Нове Село – 2
• с. Лисичинці – 1
Підгаєцький район (3 особи):
• с. Угринів – 1
• с. Старе Місто – 2
Теребовлянський район (4 особи):
• м. Теребовля – 2
• смт Микулинці – 1
• смт Дружба – 1
Тернопільський район (19 осіб):
• с. Біла – 1
• смт Велика Березовиця – 3
• с. Великі Гаї – 1
• с. Петриків – 1
• с. Ангелівка – 7
• с. Підгородне – 3
• с. Байківці – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Домаморич – 1
Чортківський район (23 особи):
• м. Чортків – 12
• с. Улашківці – 4
• с. Пастуше – 1
• с. Колиндяни – 2
• с. Угринь – 1
• с. Ридодуби – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Милівці – 1
Шумський район (1 особа):
• с. Підгайці – 1