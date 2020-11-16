203 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 16 листопада 2020 року.

Про це повідомяє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зафіксовано шість летальних випадків. Померли 71-річний чоловік із Заліщик, його ровесник із села Полівці Чортківського району, 66- та 76-річна жінки з Чорткова, а також двоє тернополян – чоловік 31 та 69 років.

У той же час одужало за добу 52 особи.

За весь час пандемії на Тернопільщині внаслідок COVID-19 померло 314 людей.