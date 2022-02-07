Семеро людей померли минулої доби на Тернопільщині внаслідок COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
– жінка 77 р., м. Тернопіль;
– чоловік 79 р., Тернопільський район;
– чоловік 77 р., м. Тернопіль;
– жінка 65 р., Чортківський район;
– чоловік 78 р., Тернопільський район;
– жінка 47 р., Тернопільський район;
– жінка 87 р., Тернопільський район.
Загалом минулої доби в област ізафіксовано 910 нових випадки коронавірусної хвороби. Одужало 256 людей.
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