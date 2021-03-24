Шість летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби зафіксовано в Тернопільській області минулої доби.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли 82-річний мешканець села Сапанів Кременецького району, 67-річний житель села Катеринівка, 66-річний житель Бучача, 68-річна тернополянка, 53-річний тернополянин і 54-річна жителька села Залісся Чортківського району.
Загалом за добу зареєстровано 520 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 226 осіб.
За весь час пандемії в Тернопільській області на коронавірус захворіло 50961 людей. Одужало 43062 особи. 717 випадків завершилися летально.
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