У вересні цього року виповнилося 25 років з часу введення в обіг національної валюти – гривні.

З нагоди цієї дати у залі новітньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею відкрили нову експозицію, яка розповідає про історію паперових українських грошей від 1918 року до сьогодення. На ній представлено рідкісні оригінальні зразки банкнот, які були в офіційному грошовому обігу на території України в різні періоди її державності.

– Вперше від давньоруських часів власна грошова одиниця з’явилася в період новоствореної Української Народної Республіки у січні 1918 року під назвою карбованець, – розповів Володимир Пукач, завідувач сектору відділу нової та новітньої історії. – У той час увійшла в обіг банкнота номіналом 100 карбованців, автором ескізу якої був відомий український митець Георгій Нарбут. На ній вперше з’явився Тризуб, ще до затвердження його гербом незалежної держави. Невдовзі виходять купюри у 25 і 50 карбованців та марки-гроші під назвою – шаги, як замінник металевих монет. Ці перші українські гроші були гарантовані золотом. Друкувалися вони у друкарнях Києва та Одеси.

Нова грошова одиниця під назвою гривня з’являється в обігу в період існування Української Держави під гетьмануванням Павла Скоропадського в жовтні 1918 року. Банкноти номіналом 2, 10, 100 і 500 гривень, а згодом 1000 і 2000 гривень на замовлення українського уряду друкували у Німеччині. Авторами ескізів цих банкнот були відомі художники Василь Кричевський, Георгій Нарбут та Іван Мозалевський. Під час Української Директорії в 1919 році у грошовий обіг поступають також карбованці, впроваджені урядом гетьмана Павла Скоропадського – банкноти номіналом 10, 25, 100, 250, 1000 карбованців. Друкували їх у Києві, Кам`янці-Подільському та Варшаві.

– У зв’язку з нестачею грошової маси в УНР багато міст випускали власні офіційні грошові знаки, – продовжує Володимир Пукач. – Не став винятком в цій ситуації й Тернопіль, у якому в лютому 1919 року вийшли місцеві гроші – бони, номіналами 2, 10, 20 та 50 гривень. З липня 1942 до 1944 року на території Райхскомісаріату Україна діяли карбованці Центрального емісійного банку України. З початком розвалу Радянського Союзу і проголошенням суверенітету України на всій її території були впроваджені урядом УРСР ерзац-гроші – картки споживача, які були в обігу паралельно з радянськими рублями. Зробили це, щоб попередити вивезення товарів першої необхідності за межі республіки. На відрізних купонах цих карток більшість областей робила своє надрукування.

Після проголошення Незалежності, на початку 1992 року, з’явилися тимчасові гроші – купоно-карбованці, які перебували в обігу більше чотирьох років. 25 серпня 1996 року президент України Леонід Кучма видав указ «Про грошову реформу в Україні», згідно якого з 2 вересня того ж року Національним банком України в обіг введена національна валюта – гривня, а також роздрібна монета – копійка. 100 000 купоно-карбованців міняли на 1 гривню. Цікаво, що перші випуски гривневих банкнот були надруковані ще в 1992 році у Канаді та Великобританії. А з 1998 року українські гроші розпочали випускати у Банкнотно-монетному дворі НБУ в Києві. Авторами ескізів гривень стали відомі українські художники Борис Максимов та Василь Лопата.

Фото зі сторінки краєзнавчого музею у фейсбуці