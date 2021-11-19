974 особи вакцинувалися від грипу на Тернопільщині.

Про це повідомив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев. Переважно жителі краю вакцинуються за власні кошти.

Вакцину від грипу можна придбати в аптеці самостійно. Втім, препарат необхідно попередньо замовляти.

«Вакциною ДжіСіФлю корейського виробництва імунізовано 156 осіб, вакциною Інфлувак (Нідерланди) 190 осіб, вакциною Ваксігрип французького виробництва – 628 осіб. За кошти підприємств вакциновано 44 особи, за власні кошти 759 осіб, за кошти місцевих бюджетів вакцинувалися люди у Тернополі і Чортківському районі – 171 особа. Прогнозована кількість осіб, яка відноситься до контингентів груп ризику та підлягають профілактичним щеплення проти грипу в епідемічний сезон 2021-2022 років – 4990 осіб. Виконання запланованих обсягів становить 19%».

За прогнозами МОЗ, епідемія грипу та ГРВІ можлива у лютому-березні. Відтак жителів краю з груп ризику закликають вакцинуватися, щоб бути захищеними від хвороби.